«Спартак» — «Сочи»: гости отыгрались через пять минут после пропущенного мяча

В эти минуты в Москве проходит матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Счёт в этой встрече был открыт на 60-й минуте. После углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, а голкипер сочинцев Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.
Впрочем, гости сумели быстро отыграться. Уже на 65-й минуте южане сравняли счёт. Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а дальше уже Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».
«Спартак» в пяти турах набрал семь очков. Москвичи занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» в пяти турах набрал девять очков. Команда занимает 5-е место.
- 26 августа 2021
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