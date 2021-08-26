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«Спартак» — «Сочи»: гости забили два мяча за семь минут и вышли вперёд

«Спартак» — «Сочи»: гости забили два мяча за семь минут и вышли вперёд
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В эти минуты в Москве проходит матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Счёт в этой встрече был открыт на 60-й минуте. После углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, а голкипер сочинцев Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.

Впрочем, гости сумели быстро отыграться. Уже на 65-й минуте южане сравняли счёт. Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а дальше уже Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание.

А на 72-й минуте «Сочи» забил второй мяч. После многоходовой комбинации мяч в пустые ворота соперника отправил полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

«Спартак» в пяти турах набрал семь очков. Москвичи занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» в пяти турах набрал девять очков. Команда занимает 5-е место.

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