Определились соперники «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, в ходе которой санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников.
«Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с:
- «Челси» (представитель первой корзины);
- «Ювентусом» (представитель второй корзины);
- «Мальмё» (представитель четвёртой корзины);
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, благодаря чему получил прямую путёвку в групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые являются единственным представителем России на этом этапе престижного еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике».
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