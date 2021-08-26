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Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

Группа А

  • «Пари Сен-Жермен» (Франция);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «РБ Лейпциг» (Германия);
  • «Брюгге» (Бельгия);

Группа B

  • «Атлетико» (Испания);
  • «Ливерпуль» (Англия);
  • «Порту» (Португалия);
  • «Милан» (Италия);

Группа C

  • «Спортинг» (Португалия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Аякс» (Нидерланды);
  • «Бешикташ» (Турция);

Группа D

  • «Интер» (Италия);
  • «Реал» (Испания);
  • «Шахтёр» Донецк (Украина);
  • «Шериф» (Молдавия);

Группа E

  • «Бавария» (Германия);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Бенфика» (Португалия);
  • «Динамо» Киев (Украина);

Группа F

  • «Вильярреал» (Испания);
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия);
  • «Аталанта» (Италия);
  • «Янг Бойз» (Швейцария);

Группа G

  • «Лилль» (Франция);
  • «Севилья» (Испания);
  • «Зальцбург» (Австрия);
  • «Вольфсбург» (Германия);

Группа H

  • «Челси» (Англия);
  • «Ювентус» (Италия);
  • «Зенит» (Россия);
  • «Мальмё» (Швеция).
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