Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
Группа А
- «Пари Сен-Жермен» (Франция);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Брюгге» (Бельгия);
Группа B
- «Атлетико» (Испания);
- «Ливерпуль» (Англия);
- «Порту» (Португалия);
- «Милан» (Италия);
Группа C
- «Спортинг» (Португалия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Аякс» (Нидерланды);
- «Бешикташ» (Турция);
Группа D
- «Интер» (Италия);
- «Реал» (Испания);
- «Шахтёр» Донецк (Украина);
- «Шериф» (Молдавия);
Группа E
- «Бавария» (Германия);
- «Барселона» (Испания);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Динамо» Киев (Украина);
Группа F
- «Вильярреал» (Испания);
- «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Аталанта» (Италия);
- «Янг Бойз» (Швейцария);
Группа G
- «Лилль» (Франция);
- «Севилья» (Испания);
- «Зальцбург» (Австрия);
- «Вольфсбург» (Германия);
Группа H
- «Челси» (Англия);
- «Ювентус» (Италия);
- «Зенит» (Россия);
- «Мальмё» (Швеция).
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