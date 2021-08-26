«Спартак» потерпел поражение в матче с «Сочи», пропустив дважды за семь минут

В Москве завершился матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в этой встрече был открыт на 60-й минуте. После углового защитник «Спартака» Самуэль Жиго сделал скидку во вратарскую, а оттуда точно головой пробил полузащитник Роман Зобнин. Он пробил по воротам с близкого расстояния, а голкипер сочинцев Сослан Джанаев уже не мог спасти свою команду.

Впрочем, гости сумели быстро отыграться. Уже на 65-й минуте южане сравняли счёт. Тимофей Маргасов неудачно пробил по воротам, а дальше уже Максим Барсов вовремя сориентировался и пробил в касание.

А на 72-й минуте «Сочи» забил второй мяч. После многоходовой комбинации мяч в пустые ворота соперника отправил полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

«Спартак» в шести турах набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.