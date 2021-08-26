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Н'Голо Канте признан лучшим полузащитником прошлой Лиги чемпионов

Н'Голо Канте признан лучшим полузащитником прошлой Лиги чемпионов
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Н'Голо Канте из «Челси» признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.

В составе «Челси» Канте стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В финале турнира лондонские «аристократы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Автором единственного гола в финальном матче стал Кай Хаверц.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом», шведским «Мальмё» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.

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