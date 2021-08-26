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Томас Тухель признан лучшим тренером сезона в Лиге чемпионов

Томас Тухель признан лучшим тренером сезона в Лиге чемпионов
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Во время церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов был объявлен лучший тренер прошлого сезона. Им стал наставник «Челси» Томас Тухель.

Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в этом турнире. В финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Последним клубом Тухеля был французский «ПСЖ». Примечательно, что с парижанами немецкий специалист дошёл до финала, где уступил «Баварии». Тухеля в парижском клубе в дальнейшем сменил Маурисио Почеттино.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.

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