Томас Тухель признан лучшим тренером сезона в Лиге чемпионов

Во время церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов был объявлен лучший тренер прошлого сезона. Им стал наставник «Челси» Томас Тухель.

Немецкий специалист возглавил «Челси» по ходу прошлого сезона, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В дебютном сезоне Тухель привёл «Челси» к победе в этом турнире. В финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Последним клубом Тухеля был французский «ПСЖ». Примечательно, что с парижанами немецкий специалист дошёл до финала, где уступил «Баварии». Тухеля в парижском клубе в дальнейшем сменил Маурисио Почеттино.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.