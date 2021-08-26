Защитник «Крыльев» Чернов прокомментировал победу в меньшинстве над «Уфой»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал победу самарской команды в матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» (2:1).

«Это была довольно тяжёлая игра. «Уфа» — непростая команда со своеобразным футболом. Хорошо, что забили два мяча за очень короткий промежуток времени. Думаю, что это и предопределило исход матча. После пенальти и красной карточки было непросто. Ребята молодцы, что выстояли! Хочу поздравить их и весь город с победой!

Эпизод с пенальти и красной карточкой? Мы посмотрели видео… Наше мнение, что поставить пенальти — одно дело, но когда дают одиннадцатиметровый и красную карточку — в таком случае могло всё плохо закончиться. Хорошо, что выиграли. Если бы результат был другой, то, думаю, что этот момент обсуждали бы очень долго, как и момент из нашей последней игры с «Сочи».

Что касается паузы на сборные, теперь можно чуть выдохнуть. Мы проанализируем нашу игру, сделаем какие-то выводы и дальше, отталкиваясь от анализа, сможем только улучшить нашу игру. Ничего страшного, что впереди пауза на сборные. Это нужно просто принять. Дальше будет лучше», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.