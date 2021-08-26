Владимир Федотов: не хочется давать оценок игре «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой сочинцев со счётом 2:1.

«Сумбурное начало. Сами себе привезли. Активная игра «Спартака», но взяли себя в руки. Пошла равная игра. Были хорошие моменты, но не могли отдать передачу за линию обороны. Были неплохие доставки с фланга, которые не могли замкнуть. Во втором тайме казалось, что всё под контролем, но на стандартах «Спартак» хорош, занервничали, но быстро отреагировали, предъявили сопернику другой футбол, воспользовались пространством, забили два логичных гола. Были все предпосылки наказать в контратаках.

Не хочется давать оценок игре «Спартака». В команде много высококлассных игроков. Любой недочёт, любая потеря концентрации может быть фатальна. Не мне судить, возможно, им не хватает взаимодействий. Бакаев очень прилично выглядит, Ларссон и Понсе могут создать момент из ничего. Никаких скидок мы не делали, не предполагали, что этот «Спартак» плох. Видим и слышим, что влияет на их атмосферу, но у нас свои вопросы, проблемы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.