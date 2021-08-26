Мостовой: повезло, что «Зениту» достался «Мальмё». Это всё-таки не «Вольфсбург»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита». Сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«Нормальная жеребьёвка. Другого ждать и не приходилось. Всё равно две команды будут сильными. Повезло, что хоть «Мальмё» достался. Это всё-таки не «Вольфсбург» или ещё кто-то. Сейчас лучше ничего не говорить: мы из года в год начинаем прогнозировать, итог какой, помните? Достались эти команды, забыли.

Не попадаешь дальше — попадаешь в Лигу Европы. «Спартак» вылетел, будет в ЛЕ. Раньше такого не было — вылетаешь, сидишь дома и по телевизору смотришь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.