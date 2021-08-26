Бышовец — о «Спартаке»: уход Тедеско — ошибка. Он наладил игру и создал дружный коллектив

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о результате матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (1:2).

«У Витории не получается. Он столкнулся с большой проблемой. Уход Тедеско — огромная ошибка. Тедеско наладил игру и создал прекрасный дружный коллектив. Есть комплекс причин, почему «Спартак» сейчас так играет. Набор игроков просто не подходит для этого тренера.

У красно-белых уже очень давно начались проблемы. Команда начала постепенно регрессировать. Падение «Спартака» продолжается и по сей день. Бывший тренер «Спартака» Скала говорил «Трудно работать в этом клубе. С таким руководством очень тяжело», — сказал Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.