Губерниев — об игре «Спартака»: мы видим ужас, печалюсь вместе со страной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачном старте «Спартака» в новом сезоне. Сегодня, 26 августа, москвичи потерпели поражение в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«В «Спартаке» никто не справляется снизу доверху. Надо либо команду продавать, либо менять название. Такой популярный клуб, огромное количество болельщиков, многие симпатизируют красно-белым, и мы видим такой ужас. В клубе какие-то системные проблемы. Надо его назвать «Вымпел», «Шайба», «Зубило» или «Дырка от бублика». Может, это поможет разбудить команду.

Конечно, дело и в Витории тоже, но его же кто-то назначил. В «Спартаке» кризис всего, в том числе и в управлении. «Спартак» — многолетний флагман советского и российского футбола, играть вот так — это ужас. Я печалюсь вместе со страной», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.