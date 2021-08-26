Мостовой: не сказать, что «Спартак» играл плохо, «Зенит» терял очки

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Встреча закончилась победой «Сочи» со счётом 2:1. «Спартак» забил первым, но затем пропустил два мяча в течение семи минут. В шести турах РПЛ москвичи набрали лишь семь очков.

«Пускай первый тайм был не совсем убедительным, но с преимуществом «Спартака». «Сочи» же почти ничего не создал. Быстро пропущенные мячи, можно сказать, всех убили. Не сказать, что «Спартак» играл плохо, «Сочи» лучше что ли? Кто сейчас здорово играет? «Зенит» тоже потерял очки. У Витории в начале будет проблема — большое количество футболистов, надо выбрать 11 основных. Всё время есть изменения в составе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.