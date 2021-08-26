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Салихова объяснила, почему Витория должен продолжить работу в «Спартаке»

Салихова объяснила, почему Витория должен продолжить работу в «Спартаке»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения московской команды в матче с «Сочи» (1:2).

«Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретился с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.

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