Салихова объяснила, почему Витория должен продолжить работу в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения московской команды в матче с «Сочи» (1:2).

«Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретился с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.