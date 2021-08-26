Игорь Федотов прокомментировал резонансное удаление Ежова в матче «Уфа» — «Крылья»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал резонансный эпизод матча 6-го тура РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов». В середине второго тайма при счёте 2:0 в пользу гостей арбитр назначил пенальти в ворота самарцев и удалил полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова. Повторы не дали однозначного ответа, был ли в том эпизоде фол.
«Сначала был эпизод на 23-й минуте, где Безбородов неправильно показал жёлтую карточку Мрзляку. Футболист играл в мяч, по большому счёту фолил игрок «Крыльев».
Матч для Безбородова мог сложиться не очень хорошо в связи с теми событиями, которые мы смотрели по телевизору, где полоскали его супругу. Наверное, мимо него не могло это пройти.
Момент на 66-й минуте — не одиннадцатиметровый удар с показом красной карточки Ежову. Правильное решение — продолжить игру. Казарцев звал Безбородова на момент показа красной карточки. Но Казарцев тоже должен был понимать — это не одиннадцатиметровый удар. Это явная и очевидная ошибка Безбородова. Казарцев должен был подозвать Безбородова, чтобы посмотреть правильность назначения одиннадцатиметрового удара.
Наверное, многие посчитали, что одиннадцатиметровый назначили из-за столкновения с вратарём. Точно нет. Это игровое столкновение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 26 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:20
-
22:19
-
22:06
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:10
-
21:09
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:45