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Игорь Федотов прокомментировал резонансное удаление Ежова в матче «Уфа» — «Крылья»

Игорь Федотов прокомментировал резонансное удаление Ежова в матче «Уфа» — «Крылья»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал резонансный эпизод матча 6-го тура РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов». В середине второго тайма при счёте 2:0 в пользу гостей арбитр назначил пенальти в ворота самарцев и удалил полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова. Повторы не дали однозначного ответа, был ли в том эпизоде фол.

«Сначала был эпизод на 23-й минуте, где Безбородов неправильно показал жёлтую карточку Мрзляку. Футболист играл в мяч, по большому счёту фолил игрок «Крыльев».

Матч для Безбородова мог сложиться не очень хорошо в связи с теми событиями, которые мы смотрели по телевизору, где полоскали его супругу. Наверное, мимо него не могло это пройти.

Момент на 66-й минуте — не одиннадцатиметровый удар с показом красной карточки Ежову. Правильное решение — продолжить игру. Казарцев звал Безбородова на момент показа красной карточки. Но Казарцев тоже должен был понимать — это не одиннадцатиметровый удар. Это явная и очевидная ошибка Безбородова. Казарцев должен был подозвать Безбородова, чтобы посмотреть правильность назначения одиннадцатиметрового удара.

Наверное, многие посчитали, что одиннадцатиметровый назначили из-за столкновения с вратарём. Точно нет. Это игровое столкновение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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