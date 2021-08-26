Фанаты «Спартака» вступили в словесную перепалку с Жиго после матча с «Сочи»

Болельщики «Спартака» остались крайне недовольны поражением своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Фанаты красно-белых вступили в словесную перепалку с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго после игры, сообщает корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Жиго, проходя мимо болельщиков, обратился к ним с извинениями: «Простите».

Фанаты ответили футболисту: «Не позорься! Езжай домой!»

Жиго закончил диалог фразой: «Почему? Мы пробуем, но это же футбол. Вы знаете, что это очень тяжело».

Напомним, «Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.