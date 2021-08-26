«Зенит» — ЦСКА: хозяева открыли счёт в концовке встречи

Сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге проходит центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Зенит» открыл счёт в матче на 82-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Сердар Азмун.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Алексей Матюнин.

Напомним, сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников по квартету узнал и «Зенит». В группе H сине-бело-голубым предстоит сойтись с «Ювентусом», «Мальмё» и «Челси» — действующим обладателем трофея.