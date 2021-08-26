«Ахмат» вырвал победу в матче с «Арсеналом»

В Грозном завершился матч 6-го тура РПЛ. На стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» принимал «Арсенал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 31-й минуте произошёл резонансный инцидент. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил его и устремился в атаку.

Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

Впрочем, гости сумели отыграться уже через семь минут. Равновесие в счёте восстановил Данил Степанов. Первый тайм завершился при равном счёте (1:1).

Во втором тайме командам никак не удавалось забить, но в концовке «Ахмат» дожал соперника. Уже на 5-й компенсированной минуте отличился Игорь Коновалов.

«Ахмат» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с четырьмя очками занимает 15-е место.