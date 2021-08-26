Промес высказался о сложной ситуации «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о сложном положении красно-белых.
«Все, что я могу сказать, — это сложная ситуация, но мы выберемся из неё, в команде всё отлично.
Шансы «Спартака» в этом сезоне? Скажу так: сейчас трудные времена. Но мы вместе.
По поводу отставки Витории у меня нет идей, что вам тут сказать. Повторюсь — мы всегда остаёмся вместе», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».
Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретился с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.
- 26 августа 2021
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