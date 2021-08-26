В «Спартаке» отреагировали на информацию о планах болельщиков приехать на базу клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой фанаты команды намереваются приехать на базу, чтобы побеседовать с футболистами и тренерами. Планы у болельщиков появились после того, как «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2.

«От болельщиков никто не прячется. Если такой визит состоится, то игроки, тренеры и персонал не уйдут от разговора. Но эта информация неофициальная, такие прецеденты уже случались. Любой цивилизованный разговор в рамках закона — это нормально», — сказал Зеленов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.