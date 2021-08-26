Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на информацию о планах болельщиков приехать на базу клуба

В «Спартаке» отреагировали на информацию о планах болельщиков приехать на базу клуба
Комментарии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой фанаты команды намереваются приехать на базу, чтобы побеседовать с футболистами и тренерами. Планы у болельщиков появились после того, как «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2.

«От болельщиков никто не прячется. Если такой визит состоится, то игроки, тренеры и персонал не уйдут от разговора. Но эта информация неофициальная, такие прецеденты уже случались. Любой цивилизованный разговор в рамках закона — это нормально», — сказал Зеленов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.

Новость по теме
Фанаты «Спартака» вступили в словесную перепалку с Жиго после матча с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021