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Оздоев поблагодарил Бранислава Ивановича за жребий «Зенита» в ЛЧ

Оздоев поблагодарил Бранислава Ивановича за жребий «Зенита» в ЛЧ
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поблагодарил Бранислава Ивановича за жребий сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Экс-футболист «Челси» и «Зенита» принимал участие в процессе жеребьёвки.

«Спасибо, Бано!» — написал Оздоев в «Твиттере», репостнув публикацию пресс-службы «Зенита» с результатами жеребьёвки.

Напомним, сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, в ходе которой санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников.

Клуб из Санкт-Петербурга попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с:

  • «Челси» (представитель первой корзины);
  • «Ювентусом» (представитель второй корзины);
  • «Мальмё» (представитель четвёртой корзины).
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