Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейской команды в матче с «Зенитом» (0:1).

«Игра разбилась на отрезки, были моменты и у нас, и у «Зенита». В итоге они свой шанс реализовали. Во втором тайме, особенно после первого гола, моментов у нас не было.

План перейти на 3 центральных был давно: ещё на сборах. На мой взгляд, эксперимент удачный. Все современные команды используют несколько схем: мы не исключение», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимал московский ЦСКА, встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.