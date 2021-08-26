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Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейской команды в матче с «Зенитом» (0:1).

«Игра разбилась на отрезки, были моменты и у нас, и у «Зенита». В итоге они свой шанс реализовали. Во втором тайме, особенно после первого гола, моментов у нас не было.

План перейти на 3 центральных был давно: ещё на сборах. На мой взгляд, эксперимент удачный. Все современные команды используют несколько схем: мы не исключение», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимал московский ЦСКА, встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

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