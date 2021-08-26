Сергей Семак: предполагали, что ЦСКА может поменять схему

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0.

«Что касается схемы ЦСКА, мы предполагали, что они могут её поменять. Мы перешли на три центральных, потому что проигрывали борьбу Заболотному, который цеплялся, сбрасывал, да и опасно бил по воротам. Нужно было минимизировать моменты у своих ворот, поэтому выпустили игрока, который хорошо играет как на втором этаже, так и хорош на стандартных положениях. У Димы были моменты и у чужих ворот, но он хорошо сыграл и у своих.

Почему заменили Караваева? Кузяев сейчас выглядит хорошо, для него это знакомая позиция. Если бы планировали возвращаться на игру в четыре защитника, то Кузяев понадобился бы ещё и в центре поля», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.