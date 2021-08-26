Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Матч складывался очень тяжело. В первом тайме начали с контроля мяча, да и качество было хорошее, но впоследствии не совсем удачно сыграли в простых ситуациях: длинные передачи, подбор, фланговые передачи. Прежде всего нужно было навести порядок в обороне, что мы и сделали. Во втором тайме сыграли гораздо надёжнее.

Неплохо сработал план на игру. Мы хорошо контролировали мяч, были неплохие подходы, переключались первые 25-30 минут. В дальнейшем моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Не понравилось, как мы играли в обороне вторую часть первого тайма. Нужно было проводить изменения: мы перестроились, чтобы обеспечить надёжность у своих ворот, создавать моменты у ворот соперника.

Сегодня мы не преуспели в атаке по количеству явных голевых моментов, но смогли забить один мяч и победить в сложном матче. Поздравляю ребят, спасибо им за победу и самоотдачу. Цикл у нас сложный: много выездных матчей, после Евро не все в оптимальном состоянии. Несмотря на все сложности, сегодня добились очень важной для нас победы. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.