Салихова: «Спартаку» нужен гладиатор, а Попов взял самого мягкотелого тренера

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о главном тренере команды Руе Витории. Салихова считает, что он не подходит для работы в «Спартаке». Также она в очередной раз напомнила о несогласии с бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым. Он покинул свой пост после поражения москвичей в первом матче квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» на своём поле уступил «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 1:2.