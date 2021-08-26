Талалаев — о скандальном голе «Ахмата»: в благородство играть не надо

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу скандального гола в ворота тульского «Арсенала» (2:1).
«Для того чтобы определять ситуацию с голом, есть арбитр. И я разговаривал с Беришей — он не видел ситуацию, бежал за мячом, продолжил играть. Плюс мы, тренерский штаб, смотрели ситуацию, которая была три года назад. Тогда на 91-й минуте команда соперника забила точно такой же гол: когда Иванов лежал на поле, Комбаров отдал передачу, скинули и забили. Тогда было ещё более обидно. То есть мы не показывали это футболистам, но тренерский штаб был в курсе. Поэтому вы видели, что мы проявили больше эмоций, чем игроки. Футболисты недопонимали, что произошло, а тренерский штаб высказал партнёрам напротив: «Извините, у вас был такой же эпизод. Вы поступили так же». В благородство играть не надо. Понятно, что есть определённые футбольные законы, но правильность и неправильность определяет судья», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, во время матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» произошёл неприятный эпизод. В середине первого тайма хозяева открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку.
Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.
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