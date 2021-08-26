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«Жребий как жребий». Семак — о группе «Зенита» в Лиге чемпионов

«Жребий как жребий». Семак — о группе «Зенита» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Жребий как жребий. Что касается наших соперников: ни «Ювентус», ни «Челси» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальмё», «Челси» — явный фаворит группы, «Ювентус» знаком всем, команда многолетний лидер Серии А. По поводу «Мальмё» ещё раз посмотрим, но в Лиге чемпионов нет слабых команд.

Мы должны исходить из возможностей и количества наших игроков. Конечно, нам не хватает игроков обороны, особенно в преддверии Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы пандемия не выбила игроков. Как и в прошлом году, нам придётся сложно, придётся играть совсем молодым ребятам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с:

  • «Челси» (представитель первой корзины);
  • «Ювентусом» (представитель второй корзины);
  • «Мальмё» (представитель четвёртой корзины).
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