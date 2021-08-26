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«Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги конференций, обыграв португальский «Пасуш»

«Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги конференций, обыграв португальский «Пасуш»
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Сегодня, 26 августа, английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра». Ответный матч финального квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте, быстрым голом отличился Гарри Кейн. На 34-й минуте Кейн удвоил преимущество «шпор» на табло, оформив дубль. А на 70-й минуте точку в матче поставил защитник «Пасуша» Виторину Антунеш, который срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Тоттенхэма».

Таким образом, «Тоттенхэм» обыгрывает «Пасуш» по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка команд по квартетам турнира состоится завтра, 27 августа. Начало — в 14:30 мск.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2021, четверг. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра, Португалия
1:0 Кейн – 9'   2:0 Кейн – 34'   3:0 Антунеш – 70' (автогол)
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