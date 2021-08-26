«Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги конференций, обыграв португальский «Пасуш»

Сегодня, 26 августа, английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле португальский «Пасуш де Феррейра». Ответный матч финального квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте, быстрым голом отличился Гарри Кейн. На 34-й минуте Кейн удвоил преимущество «шпор» на табло, оформив дубль. А на 70-й минуте точку в матче поставил защитник «Пасуша» Виторину Антунеш, который срезал мяч в собственные ворота. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Тоттенхэма».
Таким образом, «Тоттенхэм» обыгрывает «Пасуш» по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка команд по квартетам турнира состоится завтра, 27 августа. Начало — в 14:30 мск.
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