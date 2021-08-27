Ловрен: сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-футболистами

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0), а также высказался на темы результатов жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня был тяжелый первый тайм. Не сказал бы, что мы играли хорошо и хорошо двигались. Мы играли пассивно, ждали мяч, и моментов у нас было немного. Честно говоря, в первом тайме нам повезло — соперник дважды попал в штангу. Скажем так, первый тайм был за ними. Но во втором тайме мы проснулись, немного поменяли схему и заслужили гол.
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов? Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками.
Кто будет самым сложным соперником? Оба — и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» — фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира — Лукаку, поэтому посмотрим, что будет», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».
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