Парфёнов назвал «безобразием» скандальный гол «Ахмата» в ворота «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гол «Ахмата» в матче команд в 6-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненцев.

В середине первого тайма защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил его и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

«Мяч, который нам забили, — это безобразие. Есть футбольные правила, и такие моменты воспринимаются очень остро. Имею в виду первый гол соперника», — сказал Парфёнов в эфире «Матч Премьер».