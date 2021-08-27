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Претензии фанатов «Спартака» про ночные клубы, вероятно, были адресованы Соболеву

Претензии фанатов «Спартака» про ночные клубы, вероятно, были адресованы Соболеву
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Болельщики «Спартака» на матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2) развернули баннеры, на которых осудили футболистов за праздную жизнь и походы в ночные клубы.

«Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен», — гласили первые развёрнутые баннеры.

«Клубная жизнь или жизнь в клубе?» — было написано на другом баннере.

Первоначально не было понятно, кому конкретно адресованы эти претензии. Но, как стало известно корреспонденту «Матч ТВ» Антону Анисимову, фанаты красно-белых, вероятно, уличили в посещении ночных клубов нападающего Александра Соболева.

«У фанатов была претензия к одному из игроков, которого встретили в ночном клубе, — то ли до проигранного матча, то ли после. Я пытался узнать, что это за игрок. Мне все говорили, что, вероятно, это Александр Соболев. Более того, сейчас в «Инстаграме» идёт перепалка с женой Соболева, потому что она как-то отметилась и фанаты тоже набросились на неё», — приводит «Матч ТВ» слова Антона Анисимова.

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