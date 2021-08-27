Дзюба — о победе «Зенита» в матче с ЦСКА: наша связка с Азмуном в деле

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Победный гол в этой встрече забил Сердар Азмун. Результативной передачей отметился Дзюба.

«Всех с победой! Наша связка с Азмуном в деле», — написал Дзюба в своём «Инстаграме».

«Зенит» в шести стартовых турах РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА, в свою очередь, набрав 9 очков, находится на шестом месте.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ахматом», а ЦСКА проведёт матч с «Арсеналом».

Матчи седьмого тура РПЛ пройдут после паузы на международные игры.