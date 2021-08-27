Зобнин целовал ромб, фанаты загадывали ребус и отворачивались от поля. Фото победы «Сочи»

26 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).
«Возможно, не хватает духа. Постоянно работаем над завершением, ребята много бьют по воротам из разных ситуаций. Это стечение обстоятельств, это можно исправить только работой.
В самом начале работы предоставили список игроков, которые необходимы в виде усиления. Я ничего не обсуждал публично и не буду. Это внутренний вопрос, который касается меня и руководства»
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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