Криштиану Роналду забрал вещи из шкафчика на базе «Ювентуса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб, сообщает Sky Sport.

По данным источника, португалец уже забрал свои вещи из шкафчика на клубной базе и сегодня, 27 августа попрощается с партнёрами по команде.

Сообщалось, что основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.