«Я громко засмеялся». Юрген Клопп о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапе Лиги чемпионов. На групповой стадии турниа команде предстоит сыграть с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«Я засмеялся, честно говоря, довольно громко, потому что это, очевидно, сложная группа. Это Лига чемпионов, как она есть, и вы должны играть с лучшими командами в Европе, и очевидно, что некоторые из них вошли в нашу группу! Мы, по-прежнему, очень амбициозны и хотели бы показать, что такая тяжелая работа по выходу в Лигу чемпионов того стоила», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, от России на групповой стадии Лиги чемпионов выступит «Зенит», который попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».