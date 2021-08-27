«Я громко засмеялся». Юрген Клопп о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапе Лиги чемпионов. На групповой стадии турниа команде предстоит сыграть с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».
«Я засмеялся, честно говоря, довольно громко, потому что это, очевидно, сложная группа. Это Лига чемпионов, как она есть, и вы должны играть с лучшими командами в Европе, и очевидно, что некоторые из них вошли в нашу группу! Мы, по-прежнему, очень амбициозны и хотели бы показать, что такая тяжелая работа по выходу в Лигу чемпионов того стоила», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, от России на групповой стадии Лиги чемпионов выступит «Зенит», который попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
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