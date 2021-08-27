Де Брёйне пропустит встречу «Ман Сити» с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ

30-летний бельгийский атакующий полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не поможет своей команде в матче 3-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
«Кевин недоступен. Как вы знаете, он провёл несколько минут на поле в матче с «Тоттенхэмом». Но после той игры он всё ещё чувствовал некоторую боль в лодыжке. Сейчас он идёт другим путём. Он не примет участие в матче с «Арсеналом» в эти выходные. Идея состоит в том, чтобы проанализировать, как прогрессирует его травма.
Это правильно, что мы работаем вместе ради благополучия игрока. Кевин очень усердно работает, чтобы полностью прийти в форму и быть готовым к сложному сезону. На данный момент он не на 100 % здоров», — приводит слова Мартинеса TalkSport.
Матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт в субботу, 28 августа. Начало игры – 14:30 мск.
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