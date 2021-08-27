Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне пропустит встречу «Ман Сити» с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ

Де Брёйне пропустит встречу «Ман Сити» с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Комментарии

30-летний бельгийский атакующий полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не поможет своей команде в матче 3-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Кевин недоступен. Как вы знаете, он провёл несколько минут на поле в матче с «Тоттенхэмом». Но после той игры он всё ещё чувствовал некоторую боль в лодыжке. Сейчас он идёт другим путём. Он не примет участие в матче с «Арсеналом» в эти выходные. Идея состоит в том, чтобы проанализировать, как прогрессирует его травма.

Это правильно, что мы работаем вместе ради благополучия игрока. Кевин очень усердно работает, чтобы полностью прийти в форму и быть готовым к сложному сезону. На данный момент он не на 100 % здоров», — приводит слова Мартинеса TalkSport.

Матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт в субботу, 28 августа. Начало игры – 14:30 мск.

Новость по теме
«Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021