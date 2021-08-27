«Милан» согласовал 2-летнюю аренду Бакайоко у «Челси» с опцией выкупа за € 15 млн

27-летний французский опорный хавбек лондонского «Челси» вновь пополнит состав итальянского «Милана» на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, стороны согласовали последние детали сделки – это будет двухлетняя аренда с правом выкупа за € 15 млн. Уже в ближайшие дни француз пройдёт медосмотр, а затем о переходе будет объявлено официально.

Ранее лондонский клуб активировал опцию продления контракта игрока. Срок нынешнего соглашения футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года. Последний раз спортсмен выходил на поле в синей футболке летом 2018 года.



Напомним, Бакайоко выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/2019. Тогда он провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, получив восемь предупреждений и одну красную карточку. После этого он также провёл по сезону в аренде в «Монако» и «Наполи».