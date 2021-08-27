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Гендиректор «Интера» прокомментировал итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов

Гендиректор «Интера» прокомментировал итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов
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Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022, согласно которой нерадзурри предстоит встретиться с мадридским «Реалом», донецким «Шахтёром» и тираспольским «Шерифом».

«Лига чемпионов всегда отличается от регулярных чемпионатов. В этом турнире огромную роль играют некоторые условности – то, в каком состоянии подойдёт команда к каждой конкретной игре, наличие травмированных футболистов, при этом с двумя из трёх команд мы уже встречались в прошлом розыгрыше турнира.

Я желаю наставнику «Шахтёра» Де Дзерби удачи. Также нам предстоит игра с первой командой из Молдавии в Лиге чемпионов – тираспольским «Шерифом». Это коварная группа, важно подготовиться наилучшим образом к каждой конкретной игре.

Игра с «Реалом»? Брать очки на «Сантьяго Бернабеу» всегда трудно, здесь особенная атмосфера, несомненно, будет тяжело. Могу лишь сказать, что у нас очень хороший тренер, и мы смотрим в будущее с уверенностью и оптимизмом», — цитирует Маротту Football Italia.

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