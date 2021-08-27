Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы
Комментарии

44-летний датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы. Его подопечным удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.

Как сообщает FOX Soccer в «Твиттере», Брайан Приске пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведёт послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

«Подождите… Что здесь происходит!?» — гласит комментарий пресс-службы «Антверпена» к публикации в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» «Антверпена».

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2021, четверг. 22:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
2 : 0
3 : 2
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Миёси – 28'   2:0 Геркенс – 84'
Новость по теме
33-летний Раджа Найнгголан стал игроком бельгийского «Антверпена»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021