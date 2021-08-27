Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы
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44-летний датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы. Его подопечным удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.
Как сообщает FOX Soccer в «Твиттере», Брайан Приске пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведёт послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.
«Подождите… Что здесь происходит!?» — гласит комментарий пресс-службы «Антверпена» к публикации в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» «Антверпена».
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2021, четверг. 22:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
2 : 0
3 : 2
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Миёси – 28' 2:0 Геркенс – 84'
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