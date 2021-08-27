Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

44-летний датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы. Его подопечным удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.

Как сообщает FOX Soccer в «Твиттере», Брайан Приске пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведёт послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

«Подождите… Что здесь происходит!?» — гласит комментарий пресс-службы «Антверпена» к публикации в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» «Антверпена».