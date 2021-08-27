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Де Дзерби высказался о попадании «Шахтёра» в группу ЛЧ с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»

Де Дзерби высказался о попадании «Шахтёра» в группу ЛЧ с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»
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42-летний итальянский главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби отреагировал на попадание «горняков» в группу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и тираспольским «Шерифом».

«Дежавю после попадания в группу с «Реалом» и «Интером»? Они поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и «Шериф» – я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с «Динамо» (Загреб). После жеребьёвки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа лёгкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на «Ливерпуль», «Манчестер», «ПСЖ»… Просто будем играть и посмотрим.

«Интер» – сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. «Интер» потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на «Реал» как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о «Реале». На самом деле в последние годы «Барселона» в Испании стала лучше, чем «Реал». Но мы до сих пор можем считать, что мадридский «Реал» – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.

«Шериф» тёмная лошадка группы? Абсолютно нет. Мы очень уважаем «Шериф» – они выиграли 3:0 у загребского «Динамо». Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что «Интер», когда начался групповой этап, возможно, подошёл с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвёртом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба донецкого клуба на официальном сайте.

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