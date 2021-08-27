«Группа хорошая». Вячеслав Караваев — об итогах жеребьёвки ЛЧ для «Зенита»
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26-летний крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 для сине-бело-голубых.
«В Лиге чемпионов не бывает плохих соперников, поэтому группа хорошая. Надеюсь, удастся положительно выступить, будем готовиться.
Сложнее ли группа по сравнению с прошлыми годами? Сравнивать, мне кажется, неправильно, потому что это в принципе разные группы. Играть со всеми соперниками будет сложно», — приводит слова Караваева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» будет выступать в группе H, где его соперниками станут действующий обладатель трофея лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и шведский «Мальмё».
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