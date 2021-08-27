Ракицкий: думаю, на «Газпром Арене» подушим «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками

32-летний украинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался об итогах жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2021.
«Впечатления от жеребьёвки? Вообще хорошие. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально (улыбается). Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить», — цитирует Ракицкого официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» будет выступать в группе H, где его соперниками станут действующий обладатель трофея лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и шведский «Мальмё».
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