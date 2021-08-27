Мусса Сиссоко близок к переходу в «Уотфорд»
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Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко может перейти в «Уотфорд», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
«Уотфорд» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по Муссе Сиссоко. Идёт работа над расходами со стороны «шпор», — написал журналист.
Французский полузащитник выступает за лондонский клуб с 2016 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/21 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
«Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу после одного года отсутствия. В первых двух турах подопечные Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта одержали одну победу и потерпели одно поражение.
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