Мусса Сиссоко близок к переходу в «Уотфорд»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко может перейти в «Уотфорд», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Уотфорд» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по Муссе Сиссоко. Идёт работа над расходами со стороны «шпор», — написал журналист.

Французский полузащитник выступает за лондонский клуб с 2016 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.



В сезоне-2020/21 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

«Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу после одного года отсутствия. В первых двух турах подопечные Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта одержали одну победу и потерпели одно поражение.