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Почеттино — о Лиге чемпионов: нам важно занять именно первое место

Почеттино — о Лиге чемпионов: нам важно занять именно первое место
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Главный тренер французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» аргентинский специалист Маурисио Почеттино высказался об итогах вчерашней жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам важно занять именно первое место. Мы хотим выиграть все матчи, это главная задача для команды. Игры с «Манчестер Сити» всегда особенные, это один из лучших клубов Европы и мира. Но также мы знаем, что «Лейпциг» и «Брюгге» оставят на поле все силы, чтобы получить хотя бы одно очко. Нам будет тяжело», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками парижан станут английский клуб «Манчестер Сити», немецкая команда «РБ Лейпциг» и бельгийский коллектив «Брюгге».

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