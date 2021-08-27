Президент «ПСЖ» заявил, что не будет менять свои требования по трансферу Мбаппе

Президент французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».



«Позиция клуба ясна, ничего не изменилось. Всё по-прежнему. Мы не будем менять свои требования или повторять их», – приводит слова Хелаифи Marca.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.