«Ливерпуль» сделал запрос по трансферу Биссумы

Полузащитник команды «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума может перейти в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.

Красные установили контакт с «Брайтоном» и сделали запрос по поводу стоимости малийца. Предполагается, что запрашиваемая сумма составит около € 45 млн.

В минувшем сезоне Биссума провёл 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн. Ранее интерес к полузащитнику выражали «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Ливерпуль» в сезоне-2020/2021 английской Премьер-лиги занял третью строчку. В стартовых двух турах нынешнего чемпионата подопечные Юргена Клоппа одержали две «сухие» победы. В ближайшем туре мерсисайдцы на своём поле примут лондонский «Челси». Матч состоится завтра, 28 августа, в 19:30 мск.