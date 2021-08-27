«Ливерпуль» сделал запрос по трансферу Биссумы

Полузащитник команды «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума может перейти в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.
Красные установили контакт с «Брайтоном» и сделали запрос по поводу стоимости малийца. Предполагается, что запрашиваемая сумма составит около € 45 млн.
В минувшем сезоне Биссума провёл 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн. Ранее интерес к полузащитнику выражали «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
«Ливерпуль» в сезоне-2020/2021 английской Премьер-лиги занял третью строчку. В стартовых двух турах нынешнего чемпионата подопечные Юргена Клоппа одержали две «сухие» победы. В ближайшем туре мерсисайдцы на своём поле примут лондонский «Челси». Матч состоится завтра, 28 августа, в 19:30 мск.
- 27 августа 2021
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
07:52
-
07:26
-
07:10
-
06:52
-
06:34
-
06:12
-
05:53
-
05:39
-
05:20
-
04:55
-
04:39
-
04:22
-
03:57
-
03:08