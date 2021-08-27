Мбаппе пообещал руководству «ПСЖ» не конфликтовать, если его не отпустят в «Реал»

Футбольные клубы «Реал Мадрид» и «Пари-Сен-Жермен» продолжают переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. Форвард заверил руководство «ПСЖ», что не собирается вступать в конфликт и отыграет весь сезон в Париже, если трансфер сорвётся. Об этом сообщает L’Équipe.

Руководство парижан согласилось обсудить возможный переход форварда, получив предложение в размере € 180 млн. Сам Мбаппе, как сообщалось ранее, настроен перейти в мадридский клуб. Ранее стало известно, что трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. Француз уже попрощался с партнёрами по «ПСЖ».

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.