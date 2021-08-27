«Моё сердце принадлежит «Юнайтед», не перейду в «Сити». СМИ напомнили о словах Роналду

Издание Football Italia напомнило слова Криштиану Роналду о том, что он обещал никогда не переходить в «Манчестер Сити».
Портал привёл несколько фраз португальца, которые когда-то были им произнесены во время разных интервью:
«Переход в «Сити»? Никогда. У них много хороших игроков, и они могут стать проблемой для «Юнайтед», «Арсенала» и «Челси», но меня это не интересует».
«Играть за «Сити», а не за «Юнайтед»? Я не собираюсь этого делать. Почему? Потому что моё сердце принадлежит «Манчестер Юнайтед», вот почему».
«Я могу сказать, что играть в «Манчестер Сити» было бы очень сложно из-за «Манчестер Юнайтед».
«Вы думаете, что деньги сейчас изменят мнение? Мне так не кажется. Я думаю, это не будет проблемой. Если вы будете говорить о деньгах, то я поеду играть в Катар. Дело не в них, а в страсти», — приводит слова португальца Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 27 августа 2021
-
13:14
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
11:55
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
07:52
-
07:26
-
07:10