«Моё сердце принадлежит «Юнайтед», не перейду в «Сити». СМИ напомнили о словах Роналду

Издание Football Italia напомнило слова Криштиану Роналду о том, что он обещал никогда не переходить в «Манчестер Сити».

Портал привёл несколько фраз португальца, которые когда-то были им произнесены во время разных интервью:

«Переход в «Сити»? Никогда. У них много хороших игроков, и они могут стать проблемой для «Юнайтед», «Арсенала» и «Челси», но меня это не интересует».

«Играть за «Сити», а не за «Юнайтед»? Я не собираюсь этого делать. Почему? Потому что моё сердце принадлежит «Манчестер Юнайтед», вот почему».

«Я могу сказать, что играть в «Манчестер Сити» было бы очень сложно из-за «Манчестер Юнайтед».

«Вы думаете, что деньги сейчас изменят мнение? Мне так не кажется. Я думаю, это не будет проблемой. Если вы будете говорить о деньгах, то я поеду играть в Катар. Дело не в них, а в страсти», — приводит слова португальца Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.