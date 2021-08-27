Криштиану Роналду попрощался с одноклубниками и покинул тренировочный центр «Ювентуса»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попрощался с товарищами по команде и покинул тренировочную базу клуба, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
«Сегодня Роналду не тренировался. Он пробыл в тренировочном центре 40 минут, чтобы попрощаться с товарищами по команде, после чего покинул его. Криштиану планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие несколько часов и ждёт новостей от своего агента, который ведёт переговоры с «Манчестер Сити», — написал журналист.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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