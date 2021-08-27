Живоглядов: «Локо» может и будет играть на равных с «Зенитом». Последний матч это доказал

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов оценил игру коллектива на старте чемпионата.

«В этом сезоне линия обороны «Локомотива» обновилась. Чорлука — потеря, он много лет был нашим капитаном и лидером на поле и вне его. Ничего, это жизнь, привыкаем играть без Чарли. Едвай — хороший футболист, тоже игрок сборной Хорватии. Тин потихоньку осваивается, ему нужно ещё немного времени — с каждым матчем будет всё лучше и лучше.



«Локомотив» — одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл «Зенит» – можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию. Мы можем и будем играть на равных с «Зенитом» — последний матч это доказал», — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.