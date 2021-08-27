Живоглядов: «Локо» может и будет играть на равных с «Зенитом». Последний матч это доказал

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов оценил игру коллектива на старте чемпионата.
«В этом сезоне линия обороны «Локомотива» обновилась. Чорлука — потеря, он много лет был нашим капитаном и лидером на поле и вне его. Ничего, это жизнь, привыкаем играть без Чарли. Едвай — хороший футболист, тоже игрок сборной Хорватии. Тин потихоньку осваивается, ему нужно ещё немного времени — с каждым матчем будет всё лучше и лучше.
«Локомотив» — одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл «Зенит» – можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию. Мы можем и будем играть на равных с «Зенитом» — последний матч это доказал», — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 августа 2021
-
13:14
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
11:55
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
07:52
-
07:26
-
07:10